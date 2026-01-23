愛知県蟹江町の集合住宅で火事があり、81歳の女性が重傷です。警察によりますと、火事があったのは蟹江町富吉にある集合住宅の6階の一室で、23日午前11時半ごろ、近くに住む男性が衣服に火がついた女性に助けを求められ、119番通報しました。女性は全焼した火元の部屋に住む81歳の女性で、全身にやけどをして救急搬送されました。火はおよそ3時間後に消し止められ、警察と消防が出火原因を調べています。