1月23日、フジテレビ系『めざましテレビ』に芳根京子がVTR出演し、自身のペットについて語った。【関連】芳根京子、仲良しの百田夏菜子からの連絡で“爆泣き”「友達っていいね〜とか言って」番組では、3月13日公開の映画『私がビーバーになる時』で、主人公で動物好きの大学生メイベル役の日本版声優を務める芳根にインタビューを実施した。この中で、自身も動物が大好きだという芳根は、もしなれるなら、今飼っているペットの“