shallmが、2月14日に開催する『shallm ONEMAN LIVE ~ No Sweetness Within ~』の詳細を発表した。 （関連：shallm、音楽は世界を変える革命の手段――初のツアー『一揆』ファイナル、弾ける衝動のすべて） 本公演は、テーマに分けた二部構成で展開される一夜限りのステージとなる。公演についてshallmは「今回のライブでは、今の自分が鳴らしたい感情を、ひとつの物語として届けられたらと思っ