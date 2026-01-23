地震と豪雨の被害を受けた石川県珠洲市大谷町で、民家のガレージにスーパーがオープンしました。小さな店に広がる笑顔の輪、ふるさとの為にと立ち上がった1人の男性と、住民たちの優しさにあふれた「みんなのスーパー」です。多くの民家が解体され更地が広がる中、登り旗を掲げる1軒の民家。ガレージの一画を利用し、19日にオープンしたその名も「みんなのスーパー」です。2025年8月まで営業していた店が閉店し、住民たちは移動販