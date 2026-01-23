衆議院選挙、異例の短期決戦に翻弄されるのは候補者だけではありません。選挙管理委員会も、候補者のポスター掲示板を設置するなど、急ピッチで準備に当たっています。石川・金沢市では592か所にポスター掲示板が設けられ、金沢市役所前では23日午後から委託業者が掲示板を設置しました。衆議院選挙の公示日、27日まであと4日、掲示板設置の作業が急ピッチで進められ、金沢市選挙管理委員会の松本明書記長は「週末大雪の予想なので