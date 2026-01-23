◆卓球◇全日本選手権第４日（２３日、東京体育館）男子ジュニア決勝で３回戦から出場のスーパーシード選手で第一シードの川上流星（星槎国際高・神奈川）が中城瑛貴（野田学園高・山口）との接戦を３―２で制し、初優勝を飾った。「めちゃくちゃうれしい。プレッシャーから解放されたというのもありますし、優勝した後はうれし涙もありました。この優勝が、自分はご褒美だと思っています」と笑顔で振り返った。第１ゲームを