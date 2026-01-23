俳優の竹中直人が２３日、紀伊國屋演劇賞の個人賞を受賞し、都内で行われた贈呈式に出席した。俳優・生瀬勝久との演劇ユニット「竹生企画」による舞台「マイクロバスと安定」での演技が評価された竹中は「こんな場所に立ってるのが信じられなくて足が震えている」と恐縮。今回で６０回目を数える歴史ある賞に「憧れの賞だったし、まさかとれると思ってなかった。信じられない」と興奮を隠せなかった。受賞スピーチでは自身の