◆大相撲初場所１３日目（２３日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）を寄り切り、９勝４敗とした。先場所は敗れた相手に左上手を素早く取られたが、右下手を取り、左おっつけで出て行き、雪辱を果たした。８日目から３連敗したが、１１、１２日目と連勝。前日の関脇・高安（田子ノ浦）戦では、ばたついた展開となったが、寄り切って勝ち越し。「本来の相撲ではないが、勝てたのは大きい。２桁勝