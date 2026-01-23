TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）が23日、生放送され、今春に放送を終了するフジテレビ系「ボクらの時代」についてトークを繰り広げた。「ボクらの―」は07年にスタート。同世代の3人、またはあえて世代は違うが共通点のある3人が鼎談し、本音を語り合うトーク番組として人気だった。金曜レギュラーの歌手・中尾ミエも複数回の出演歴がある。昨年6月28日放送が直近の出演といい、「一番最後が（いしだ）あゆみち