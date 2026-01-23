アメリカのトランプ大統領は、反政府デモが起きたイランの周辺に「大規模な艦隊」を向かわせていると述べ、軍事介入を行う選択肢を排除しない姿勢を改めて示しました。アメリカトランプ大統領「（米軍の）大規模な戦力をイランの方へと向かわせている。何も起こらないことを願っているが、彼ら（イラン側）の動向を注視している」トランプ大統領は22日、当局による反政府デモへの弾圧で緊迫した状況が続くイランの周辺に向けて、