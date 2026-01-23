トッテナム・ホットスパーがオランダ代表DFミッキー・ファン・デ・フェンとの契約延長交渉を計画しているようだ。22日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在24歳のファン・デ・フェンは2023年夏にヴォルフスブルクからトッテナム・ホットスパーへ完全移籍加入。ここまで公式戦通算80試合出場9ゴール3アシストという成績を残しており、昨シーズンのヨーロッパリーグ（EL）制覇にも大きく貢献した。爆発的なス