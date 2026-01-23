◇バドミントン インドネシアマスターズ2026(20日〜25日、ジャカルタ)バドミントン・女子シングルスの奥原希望選手が、準決勝進出を決めました。世界ランク27位につける奥原選手の準々決勝の相手は、世界ランク6位につけるラチャノック・インタノン選手(タイ)。格上の選手ですが、ここまで12勝8敗と奥原選手にとっては好相性の相手となっています。第1ゲームは頭から3連続ポイントを奪われるも取り返しすぐさま同点に追いついた奥