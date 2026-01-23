社民党の福島党首は２３日の記者会見で、立憲民主党との参院会派「立憲民主・社民・無所属」を離脱する意向を表明した。立民と公明党が結成した新党「中道改革連合」が安全保障関連法を合憲としたことなどを挙げ、「基本的なところで全く相いれない」と語った。同会派には社民から２人が所属している。