女優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が23日、自身のXを更新し、俳優の中川大志（27）とのツーショットを公開。2人のビフォーアフター写真に注目が集まっている。本田と中川は、11年の松嶋菜々子主演の日本テレビ系ドラマ「家政婦のミタ」で阿須田家の兄妹役で出演。当時、本田は小学1年で、中川は中学1年。本田は“お兄ちゃん”だった中川大志が初恋だったことを公言している。「お久しぶりのお兄ちゃん」とつづり、