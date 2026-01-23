◇テニス全豪オープン 大坂なおみ2-1S・チルステア(日本時間22日、メルボルン)大坂なおみ選手の独創的なファッションに早くもファンがつきました。全豪オープン1回戦に登場した世界ランク17位の大坂選手は、自身デザインの“クラゲ”をイメージしたというファッションで入場。帽子についたレースは床までなびき、チョウのモチーフが付けられています。また特徴的な傘を手に、足元はプリーツが歩くたびにゆらゆら揺れる優雅な印象と