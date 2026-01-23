みなさんは、「結婚相手に求める条件」がありますか? 多くの人が理想の相手との結婚を夢見ますが、求める条件をすべて満たす相手と結婚するのは難しく、どこか妥協しなければならないものです。しかし、妥協するポイントを間違えると結婚生活は上手くいかなくなることも。そこで今回は、既婚者のマイナビニュース会員に「結婚相手を選ぶ際に、これだけは譲らないほうがいいと思う条件」を聞いてみました。今の恋人との結婚を迷って