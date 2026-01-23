○「ハイブリッドAI推進コミッティ」設立。ローカルAI利活用もHP製ワークステーションで2026年1月22日、日本HPはメディア向けに事業説明会を開催しました。すべてを紹介すると長くなるので、いくつかピックアップして紹介しようと思います。日本HPの事業説明会開始前にステージに置いてあったノートパソコン。左のロゴは一体?!冒頭、あいさつを行った代表取締役社長執行役員の岡戸伸樹氏は、日本HPがハイブリッドAIのプロデュース