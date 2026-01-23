【西門駅】繁華街の中心部！ 清潔感たっぷりの築浅マンションリビング／Photo：Airbnbキッチン／Photo：Airbnb西門町の中心部にあり、MRTの乗り場、バス停が近くにありにも近く、交通がとても便利。24時間営業のスーパーマーケット・カルフールもすぐ近くにあり、「龍山寺」や「台北101」、士林夜市、永康街、九份へも簡単に行けるロケーションです。築浅の建物で、24時間セキュリティ、バルコニー、ベビーバスもあります。