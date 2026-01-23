ZEROBASEONE（ZB1）のソク・マシューが、鍛え上げられた肉体美を披露した。ソク・マシューは最近、ZEROBASEONEの公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】ソク・マシュー効果で、日本の“アレ”の売上が爆伸び？公開された写真には、上半身裸で海に入るソク・マシューの姿が収められている。引き締まったシックスパックやたくましく鍛えられた腕や肩、引き締まった背中のラインが際立ち、ファンの心をつかんだ