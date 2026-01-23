ファミリーマートは、ベルギーを代表するチョコレートブランド「PIERRE MARCOLINI(ピエール マルコリーニ)」監修のデザート･焼き菓子･パン･アイス、全7品を2026年1月27日から全国の約1万6,400店で発売する。いずれも数量限定。【すべての画像はこちら】ピエール マルコリーニ氏の自信作「バニラ香るレモンフィナンシェ」、ショコラと相性の良い洋梨を組み合わせたクレープなど〈コンビニ初「ピエール マルコリーニ」とのコラボ〉フ