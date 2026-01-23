学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？この絵文字が表す映画は？意外と難しいこのクイズ。「🎸🎤👧🏫🎶」が表す映画は一体なんでしょうか？絵文字は高校の“ある行事”を表しています。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみて