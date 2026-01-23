老舗が披露する刺激的なアフタヌーンティーから、平日限定のデザートワゴン付きバレンタイン特別ランチコースまで、厳選したラグジュアリーホテルより、格式高い至福のチョコレートをご紹介します。帝国ホテル 東京｜インペリアルラウンジ アクア最後のひと口まで、カカオを楽しみ尽くすアフタヌーンティーアフタヌーンティー「Cacao³」\9,400（土・日・祝日 \9,800）＊サービス料込みシェフ ショコラティエの市川幸雄さんが