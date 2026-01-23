静岡･富士宮市では、物価高対策としてプレミアム率が150％のデジタル商品券発行などを盛り込んだ補正予算案が、23日、市議会で可決されました。150％のプレミアム率は静岡県内最高です。23日に開かれた富士宮市議会の臨時会では、2025年度の一般会計に10億5300万円を追加する補正予算案が提出され、可決されました。この中に物価高対策として盛り込まれたのは、県内で最も高いプレミアム率150％の商品券の発行です。1000円分の商品