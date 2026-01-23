静岡･藤枝市の山林火災は、自衛隊ヘリや消防隊などによる消火活動が行われ発生から7日目の23日、現場付近に熱源がほぼないことが確認され、市が鎮圧を発表しました。市や消防などによりますと、1月17日、藤枝市岡部町で山林火災が発生し、消防や自衛隊などが連日消火活動を行っていました。23日、地上と上空から確認作業を行い、熱源が、ほぼないことを確認できたとして市は午前11時すぎ、火がほぼ消し止められたと発表しました。