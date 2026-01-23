日本初の量産MRロータスの技術者も関与フィアットX1/9から教訓を得つつ、往年のMGBが属した市場へ1984年に投入されたのが、トヨタMR2。前後の重量配分は44：56で、優れたシャシーバランスとトラクションを実現している。軽い車重に充分な馬力を備え、雨天時には丁寧な操作が不可欠だが。【画像】開発にはロータスも関与トヨタMR2（初代）2代目とMRSフィアットX1/9も全97枚初代MR2は、日本車初の量産ミドシップ・スポーツ