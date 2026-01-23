北京市内の繁華街を歩く人たち＝19日（共同）【北京共同】香港英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポストは23日、中国が2026年の経済成長目標を「4.5〜5.0％」と設定する見通しだと複数の関係筋への取材として報じた。不動産不況など多くの課題に直面する中、目標に幅を持たせて政策の柔軟性を確保。一定の減速を容認する。中国は例年3月の全国人民代表大会（全人代）でその年の国内総生産（GDP）の成長目標を掲げる。過去3年