農林水産省は23日、全国の小売店約6千店で12〜18日に販売されたコメ5キロの平均価格が前週比57円安の4288円だったと発表した。2週連続の値下がり。農水省は、銘柄米よりも価格の安い備蓄米やブレンド米の販売数量が多かったためとみている。6千店の平均価格を全国9地域別に見ると、7地域が4千円台で、最も高かったのは近畿の4410円だった。4千円未満は2地域で信越が3999円。九州・沖縄が3864円と続いた。担当者は「高価格の銘