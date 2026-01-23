各シーンを代表する声のスペシャリストたちが、それぞれの技を披露しながら“声”の神髄について語り合うNHK Eテレの番組『ビストロボイス』。31日放送回に、HANAのJISOOが出演する。【番組カット多数】笑顔でトークをする花江夏樹JISOOとの即興朗読劇の様子もこの日は、JISOOに加え、テレビ番組への出演が珍しい声優・花江夏樹がゲスト登場する。花江は『鬼滅の刃』の竈門炭治郎、『ダンダダン』のオカルン、『東京喰種トー