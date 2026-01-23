警視庁トップの第101代警視総監に警察庁警備局長だった筒井洋樹氏が就任しました。【映像】筒井新総監就任の様子筒井新総監（56）は、警備・外事部門の要職のほか京都府警・沖縄県警の本部長などを歴任しました。けさ、迫田裕治前総監から引き継ぎを受け会見を行いました。筒井新総監「都民国民の皆様の声に謙虚に耳を傾けてニーズを的確にくみ取り警視庁に対する期待に応えて参りたい」最重要課題として匿名・流動型犯罪グ