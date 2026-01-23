生徒会活動やボランティア活動などに積極的に取り組んだ県内の中学生を称える表彰式が、きょう富山市で行われました。この表彰式は、県教育委員会や県内の報道機関でつくる「富山県をよくする会」が、未来の富山県を担う若い世代の活動を称えようと毎年行っているものです。きょうは選ばれた県内の中学生19人と19の団体の代表に表彰状と記念品が手渡されました。生徒たちは地域の清掃活動に取り組んだり、吹奏楽部として高齢者施設