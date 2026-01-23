【24日（土）全国天気】・ポイント寒波は2度目のピークへ北陸以北は大雪警戒九州や四国でも雪交通障害など十分警戒厳しい寒さが続く24日は、大雪と関係が深い上空5500メートル付近の強い寒気が再び東日本付近へ南下してくるでしょう。この影響で、日本海側の雪はまた勢いを増し、特にJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）のかかる北陸を中心に、強い雪が降りそうです。九州や四国でも山地を中心に雪が降り、平地でも雪の積もる