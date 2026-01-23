【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は２２日、中国の習近平（シージンピン）国家主席について、「年末ごろに来るだろう」と述べた。１２月１４、１５両日に米フロリダ州で開催する主要２０か国・地域（Ｇ２０）首脳会議に合わせた訪米が念頭にあるとみられる。大統領専用機内で記者団に語った。トランプ氏は、自身は４月に訪中すると改めて表明し、米中両国が「素晴らしい関係になった」と強調した。中国が米国か