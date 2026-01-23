窃盗する目的で空き家に侵入した疑いで22日、新潟市中央区に住む無職の男（36）が逮捕されました。警察によると男は去年11月、窃盗の目的で深夜1時頃、新潟市中央区大畑町にある空き家の敷地内に侵入した疑いが持たれています。警備会社のアラームが作動し、警備会社から「空き家の設置されたアラームが発報した」と110番通報がありました。その後、防犯カメラなどの捜査から、男の容疑が浮上、逮捕に至りました。警察