中国の054B型フリゲートの1番艦「漯河」が2025年1月22日に山東省青島市の某軍港で引き渡され、就役してから1年がたった。「漯河」は中国が独自に開発・建造した新世代フリゲートで、海軍のモデル転換と発展における重要装備だ。排水量は約5000トンで、諸性能を大幅に強化し、艦艇のステルス技術、作戦指揮システム、火力統合制御などの面でブレークスルーを遂げ、高い総合作戦能力と多様な軍事任務の遂行能力を備えて