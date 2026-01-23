中国国家知的財産権局は1月23日に行われた国務院報道弁公室主催の記者会見で、2025年には、新たに認定された地理的表示産品が104件、かつての制度で地理的表示産品だったが、制度の下での申請と審査を経て地理的表示産品に認定されたものが2639件に達したと発表しました。地理的表示を集体商標や証明商標として登録することを認可したケースは51件、さらに地理的表示専用ロゴの使用を認可された事業者は2万社を超えたとのことです