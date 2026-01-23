四国の東端に位置する徳島県には、美しい渓谷の景観を眺めながら湯に浸かれる温泉施設や、地元グルメや名産品が集う観光拠点など、県内各地の魅力を凝縮したスポットが点在しています。All About ニュース編集部は10月3〜6日、全国20〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、遠方からでも行きたいと思う「徳島県の道の駅」を紹介します！※本調査は全国250人を対象に実