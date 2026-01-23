丸目デザインと軽FRが示す新たなスポーツ像2026年1月23日、大和ハウス プレミストドーム（札幌市豊平区）を会場に「ジャパンモビリティショー札幌2026（JMS札幌2026）」が開幕しました。最新のモビリティや自動車技術が一堂に会する本イベントは、北海道では貴重な大規模モーターショーとして注目を集め、多くの来場者でにぎわいました。【画像】超いいじゃん！ これがダイハツの「新たなコペン」です！ 画像を見る！（30枚以