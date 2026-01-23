Photo: Business Insider Brand Studio 2026年のテックトレンドを占う「CES 2026」の大きな話題の1つはロボットでした。各社が工場、倉庫、病院などさまざまな現場で活躍するロボットを展示していました。 では、個人用はどうか。そこはやはり、これまでしっかりと実績を積んできた「ロボット掃除機」の存在を語る必要があります。 ロボット掃除機はすでに成熟した市場となっていますが、ロ