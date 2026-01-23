ヤクルトは23日、Swallows CREW会員から募集していた2026年のシーズンスローガンが『燕心全開』に決まったと発表した。池山隆寛監督は「スワローズのチーム、ファンが一丸となって、心のエンジンを全開にして、優勝を目指して戦って参ります。今シーズンも熱いご声援を、よろしくお願いいたします」とファンにメッセージ。▼ 直近10年のチームスローガン2026年：燕心全開2025年：捲土重来 2025TEAM SWALLOWS2024年：ヤり返せ