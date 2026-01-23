岡山県瀬戸内市が企画したハンセン病問題の啓発動画が人権啓発に関する法務大臣表彰の最優秀賞を受賞しました。 【写真を見る】瀬戸内市が“ハンセン病問題の啓発動画”で法務大臣表彰の最優秀賞を受賞「ぜひとも一緒に皆さんで考えて」【岡山】 岡山地方法務局の正木局長が瀬戸内市役所を訪れ、黒石瀬戸内市長に賞状とトロフィーを贈りました。瀬戸内市が受賞した法務大臣表彰は、自治体が人権をテーマに制作した