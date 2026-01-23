「ローソン」は、1月29日（木）から、「からあげクン×サンリオキャラクターズぬいぐるみマスコットvol．1」を、全国店舗のプライズゲーム限定で展開する。【写真】「ローソン」店舗がアラームクロックに！50周年を記念した「一番くじ」■サンリオキャラが“からあげクン”に！今回登場するのは、人気のからあげクンとサンリオキャラクターズがコラボした、プライズゲーム限定のぬいぐるみマスコット。ラインナップに