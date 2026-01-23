九州陸上競技協会顧問の井上慎一郎（いのうえ・しんいちろう）さんが3日、腎不全のため死去した。96歳。福岡県出身。葬儀は家族葬で行った。喪主は長女の由紀（ゆき）さん。日本陸上競技連盟理事、九州陸上競技協会専務理事、北九州市陸上競技協会会長などを歴任。九州一周駅伝で長年審判を務め、体育功労者として2001年度の西日本スポーツ賞を受賞した。九州一周駅伝に長年携わった井上慎一郎さん