21日周南市の離島、仙島で発生した山林火災…23日は県の消防防災ヘリも出動し消火活動にあたりましたが、いまだ鎮火には至っていません。この火事は21日夕方、周南市の仙島で「焚火の火が燃え移った」と119番通報があったもので消防や海上保安部が消火活動にあたっています。（河野輝 記者 ）「周南市晴海ふ頭から見た仙島の様子です。きょうは県の防災ヘリによる消火活動が行われています」悪天候で作業できなかった県の消防防災