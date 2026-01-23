ヤクルトの池山隆寛監督が23日、今季のスローガンが「燕心（エンジン）全開」に決まったと発表した。ファンからの公募で1000件以上の候補の中から決定。最終候補から選んだ指揮官は「エンジン全開、みんなで円陣をファンと共に組んで一緒に戦うというのと。エンジン全開で、熱く戦っていく」と説明した。