自民党の派閥のパーティー券をめぐる事件で、元参議院議員の大野泰正被告の被告人質問が行われ、大野被告は「虚偽記載への関与はない」と述べ、無罪を主張しました。自民党の旧安倍派に所属していた元参議院議員の大野泰正被告と元秘書は、派閥からキックバックされたパーティー券の収入およそ5100万円を収支報告書に記載しなかった罪に問われていますが、いずれも無罪を主張しています。東京地裁で23日に行われた被告人質問で、大