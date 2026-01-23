大学入試センターは23日、今年の大学入学共通テストで得点調整を実施しないと発表した。同日時点の集計で、対象科目間の平均点の差が20点以上あるといった得点調整の要件を満たさないため。最大差は化学と物理の11.30点だった。残る約6千人分の採点結果を加えた最終集計は2月5日に公表する。体調不良などが理由の追試験や運営側のミスによる再試験は1月24、25日に実施される。