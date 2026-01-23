ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が２３日、東京都内での１、２軍合同のスタッフ会議後、復活が決まっている球団マスコット・つば九郎について言及した。「シーズンこういう風な形で帰ってくるということも、ヤクルトの戦い方も、乞うご期待です」とニヤリと笑みを浮かべて、明言を避けた。池山監督は、昨年１１月の「ファン感謝ＤＡＹ」に出席した際、「つば九郎」の“復活”を発表した。「来シーズンから彼が戻ってきます。