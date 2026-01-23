俳優の横浜流星が自身のＳＮＳを更新し、デザイナーのジョナサン・アンダーソン氏との２ショットを公開した。フランスで行われている「ディオール」２０２６年秋冬メンズコレクションショーを訪れた横浜は、共に参加した俳優の吉沢亮のインスタグラムに登場し、シルバーのようなヘアカラーで雰囲気をガラリと変えたことが話題になっていた。２３日には自身のインスタグラムを更新し、クリーム色のジャケットにデニム姿の横浜