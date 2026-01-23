米メディア「ＯＮＳＩ」は２２日（日本時間２３日）、「今オフ、最も迷走した３チーム」との記事を配信した。３０球団のオフの動きを検証し最初にダメ出しをされたのがヤンキース。コディ・ベリンジャー外野手（３０）と５年１億６２５０万ドル（約２５７億７３００万円）で再契約に成功したが同記事は「ヤンキースは今オフ、一体何を成し遂げたのだろうか？ベリンジャー再契約は昨季のレベルに戻るための動きにすぎない」