今季からＪＦＬで戦うアスルクラロ沼津は２３日、元Ｊ１清水で昨季はＪ３松本に在籍していたＭＦ滝裕太（２６）の完全移籍加入を発表した。滝は静岡県三島市出身で身長１６８センチ、体重６４キロ、利き足は右。クラブの下部組織「ＦＣアスルクラロ沼津」出身で、清水ジュニアユース、ユースを経て２０１８年にトップチームに昇格した。富山を経て２１年に清水に復帰。その後は２３年から松本に期限付き移籍し、２４年に完全移